Um pouco de férias

A partir de hoje, este blogueiro está em férias.

Para não deixar órfã a meia dúzia de leitores que me dão o privilégio da visitinha constante por aqui, deixo programados posts diários até meu retorno. Só peço paciência com os comentários – como não ficarei acessando o computador o tempo todo, a aprovação pode demorar mais do que o normal.

Ah, em tempo: a coluna na rádio Estadão ESPN deve continuar, sem interrupção. O mesmo vale para a versão impressa das Paulistices, sempre às segundas.