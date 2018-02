Um museu para fãs de ônibus

MEMÓRIAS A BORDO



Miniaturas de ônibus de diversas épocas (como o famoso Flecha Azul, da foto acima) são apenas algumas das atrações do Centro de Memórias da Viação Cometa, que fica na sede da empresa, na Vila Maria, na zona norte. O museuzinho tem itens como o kit de trabalho de motoristas antigos da companhia – óculos de sol, picotador de passagens, quepe, gravata com broche personalizado e chaveiro –, páginas de histórias em quadrinhos que tiveram a Cometa no enredo, radiocomunicadores, um motor de ônibus e até pequenos filmes institucionais sobre a empresa, que eram veiculados nos cinemas.

Também é possível ouvir a marchinha de carnaval que homenageou a companhia: Não adianta você fazer careta / Porque eu viajo somente no Cometa / Vou sentado, descansado e sem receio / Porque o Cometa não costuma fazer feio / E viajando ele é sempre o primeiro / Vai para Santos e Campinas sem parar / Vem pela estrada e vai até o Rio de Janeiro. Conhecer o local, por enquanto, é privilégio de funcionários e convidados – mas fãs de ônibus podem ligar para (11) 4004- 9600 e tentar agendar uma visita.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 23 de maio de 2011

