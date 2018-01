Um monstro voador no centro de São Paulo

__________________________________________

Não se assuste se na manhã desta sexta avistar um monstrengo semelhante ao da foto acima no céu paulistano. Trata-se de intervenção artística da artista plástica australiana Patricia Piccinini, conhecida por esculturas infláveis em forma de animais geneticamente modificados.

O voo desta sexta, marcado para as 9h no Vale do Anhangabaú, é um teste para a abertura da exposição de Patricia no Centro Cultural São Paulo – a primeira mostra oficial dela no Brasil. Na segunda (12), às 16h, inauguração oficial da exposição, haverá um novo sobrevoo pela cidade.