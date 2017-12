Blogueiro do Estadão.com.br, o consultor em mobilidade urbana e historiador Alex Gomes lança o livro ‘Guia do Ciclista Urbano’ (Ed. Scortecci; R$ 30), com dicas práticas para quem quer pedalar pela cidade. Será neste domingo (18), a partir das 10h, na Casa das Rosas (Av. Paulista, 37).

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.