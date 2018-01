“O carro está perdendo espaço no mundo. E São Paulo segue a mesma toada.” A avaliação é do urbanista Mauro Calliari, que acaba de lançar o livro ‘Espaço Público e Urbanidade em São Paulo‘ (imagem acima). Ele conversou com a gente, em coluna veiculada recentemente pela Rádio Estadão. Clique para conferir:

