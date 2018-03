Um guia para quem quer visitar museus paulistanos sem botar a mão no bolso

MUSEUS COM ENTRADA GRÁTIS

Veja alguns exemplos de museus paulistanos que não cobram entrada em alguns dias

Terças – Museu da Língua Portuguesa (até 2 de julho), Museu da Imagem e do Som, Museu de Arte de São Paulo (Masp)

Quintas – Museu do Futebol

Sábados – Pinacoteca, Estação Pinacoteca, Museu da Língua Portuguesa, Museu de Arte Sacra

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Domingos – Museu da Casa Brasileira, Museu do Futebol (até 7 de julho, Museu do Ipiranga (no primeiro domingo de cada mês)

Gratuitos todos os dias – Casa das Rosas, Casa Guilherme de Almeida, Memorial da Resistência, Museu Afro Brasil, Paço das Artes

Para comemorar o recorde de 3 milhões de visitantes, número que deve ser atingido neste mês, o Museu da Língua Portuguesa fica aberto para visitação grátis às terças durante três meses – além dos sábados, quando o ingresso já é de graça tradicionalmente.

A gratuidade em um dia a mais é a segunda medida adotada pela Secretaria de Estado da Cultura neste ano, com o objetivo de ampliar o acesso da população aos equipamentos culturais mantidos pelo Estado e diversificar o perfil do público. A outra foi implementada em janeiro, quando o Museu da Língua Portuguesa passou a funcionar em horário expandido todas as terças – até as 22h.

Criado em 2006 na histórica Estação da Luz, região central de São Paulo, o Museu da Língua Portuguesa apresenta o idioma oficial do Brasil como peça principal. Multimídia, o acervo combina arte, tecnologia e interativa e ocupa cerca de 4,3 mil metros quadrados de área expositiva. Dentro da programação temporária, este ano a instituição deve ter exposições sobre o compositor Cazuza, os poetas Vinícius de Moraes e Carlos Drummond de Andrade e o romancista best seller Paulo Coelho.

Outro equipamento público que é sucesso de visitação, o Museu do Futebol também ganha um dia a mais de visitação grátis neste mês – a partir deste domingo. Além das quintas-feiras, em que já não havia cobrança de ingressos, o acesso ao museu também será grátis aos domingos.

Tema da coluna veiculada pela rádio Estadão em 8 de abril de 2013