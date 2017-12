Um guia diferente sobre SP

O recém-lançado ‘São Paulo, Literalmente’, do jornalista João Correia Filho (Editora LeYa, 400 pág., R$ 89,90) é um diferente guia da cidade: apresenta os pontos históricos e turísticos com base em suas relações com escritores e a literatura. No total, são 11 itinerários paulistanos, divididos por região e cheios de nomes como Mário de Andrade, Haroldo de Campos e o próprio Guilherme de Almeida. Este foi o tema de recente coluna veiculada pela rádio Estadão. Clique no player abaixo para ouvir:

Paulistices na Rádio Estadão