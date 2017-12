Um giro dentro do Municipal

FOTO: DANIEL TEIXEIRA/ ESTADÃO

A Fundação Theatro Municipal de São Paulo começou a oferecer nesta semana visitas guiadas para quem quiser conhecer a centenária instituição que ela administra. Os passeios são grátis e, para atender aos turistas estrangeiros, há opções bilíngues. Os visitantes são apresentados a curiosidades históricas do Municipal, inaugurado em 1911, e a detalhes de sua arquitetura, que saiu das pranchetas do escritório de Ramos de Azevedo, assim como tantos outros cartões postais paulistanos. Com duração de 1h, os tours ocorrem de terça a sábado e precisam ser agendados pelo www.teatromunicipal.sp.gov.br – onde há também informações de todos os horários disponíveis.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 28 de fevereiro de 2014

