Apaixonados pela história de São Paulo têm uma infinidade de opções culturais neste fim de semana. A segunda edição da Jornada do Patrimônio acontece sábado (27) e domingo (28), com diversos imóveis importantes abertos ao público. Também estão programadas palestras, oficinas e exposições.

A agenda completa está aqui, no site oficial. De carona no evento, o blog preparou um quiz com dez locais que participam da programação. Veja se você é craque em São Paulo: