Um Dodge (similar ao da foto, só que ano 1976) irá circular pelas ruas da Vila Maria Zélia, no bairro do Belenzinho, a partir do dia 2 de maio. O carro estava há um ano abandonado em uma rua e foi recuperado para se tornar personagem de peça de teatro.

Trata-se de Nada Aconteceu, Tudo Acontece, Tudo Está Acontecendo, do Grupo XIX. O carrão vai circular pelas ruas da vila, como parte da peça.