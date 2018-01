Um doce aos pais

OLHA SÓ…



Donuts de chocolate, macarons recheados com brigadeiro de paçoca, carolinas de doce de leite com calda de chocolate são as maneiras encontradas pelo chef confeiteiro Diego Lozano para homenagear os pais neste mês de agosto. Ele terá uma barraca exclusiva na edição do festival gastronômico O Mercado, que ocorre neste domingo (10), das 12h às 20h, no Centro Cultural de São Paulo (R. Vergueiro, 1.000, Paraíso), com entrada grátis. Os quitutes custam de R$ 5 a R$ 15.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 8 de agosto de 2014

