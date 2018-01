Um dia para os chorões

Foi em um 23 de abril (de 1887) que nasceu Alfredo da Rocha Vianna Filho, o famoso flautista, saxofonista, compositor e arranjador brasileiro Pixinguinha. Por causa do aniversário dele, a data acabou se tornando o Dia Nacional do Choro.

Para celebrar a efeméride, com muito choro – no bom sentido –, São Paulo terá 15 apresentações gratuitas e simultâneas do gênero, dentro do projeto A Hora do Choro, da Secretaria Municipal de Cultura. Todos os shows começam às 13h.

Integram a programação o grupo Chorando as Pitangas, no Largo da Batata; Dois Por Quatro, na Praça Roosevelt; Quarteto Pizindim, no Parque da Consciência Negra; Ricardo Valverde Quarteto, no Largo da Matriz do Ó, entre outros.