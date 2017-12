Um dia para as crianças

__________________________________________

Fundada em 1937 no bairro do Belenzinho, a Manufatura de Brinquedos Estrela é a responsável pelo Dia das Crianças ser comemorado em 12 de outubro em todo o Brasil. Isto porque, mesmo já prevista em lei – proposta pelo deputado federal Galdino do Valle Filho em 1924 –, ninguém dava bola para a data antes de a marca ter feito uma intensa campanha nos anos 1950 para divulgar seu carro-chefe, o Bebê Robusto.

Na década seguinte, a empresa ganharia a companhia de outra marca gigante para consolidar a data comemorativa como sucesso comercial: a Johnson & Johnson também colou ao 12 de outubro sua promoção Bebê Johnson. Nessa época, o Parque do Ibirapuera sediava Salões da Criança, com estandes comerciais divulgando as novidades do setor e, é claro, sorrisos por todos os lados da criançada que fazia do evento um passeio.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Dia das Crianças nunca mais sairia do calendário.