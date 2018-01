Um cineclube público

__________________________________________

Entre 1920 e 1940, o poeta, advogado e jornalista Guilherme de Almeida (1890-1969) assinou no Estado uma coluna chamada ‘Cinematographos’, pioneira na crítica cinematográfica. Sob este nome, será inaugurada no dia 30 de janeiro, uma sala no anexo da Casa Guilherme de Almeida (Rua Cardoso de Almeida, 1.943), instituição da Secretaria de Estado da Cultura. Com programação intensa, nos moldes dos antigos cineclubes, o espaço abre com a projeção de ‘São Paulo, Sinfonia da Metrópole’, filme de 1929, de Rudolf Lustig e Adalberto Kemeny, acompanhado de trilha sonora ao vivo sob regência do maestro Livio Tragtenberg.