Um catálogo de trilhas paulistas

Há algum tempo, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente fez um catálogo das trilhas paulistas mais bacanas. São 40 percursos, em 23 municípios paulistas. Tem trilha no interior, tem trilha no litoral e, é claro, tem trilha também na capital paulista.

Um exemplo está no Jardim Botânico de São Paulo (Av. Miguel Stefano, 3031). Ali, uma trilha leva até a nascente do famoso Riacho do Ipiranga. O percurso, bem fácil, não leva nem 40 minutos. São 720 metros de caminhada por uma passarela suspensa, projetada para não danificar a Mata Atlântica.

O catálogo completo está disponível neste site.

Tema da coluna veiculada pela rádio Estadão em 11 de janeiro de 2013