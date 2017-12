Um brinde às mulheres

Para comemorar o Dia Internacional da Mulher, a organização do Dîner en Blanc São Paulo oferece brindes com espumante em quatro pontos da cidade ao longo desta terça (8).

Às 11h45, o tim-tim está marcado para ocorrer em frente ao prédio da Fiesp, na Avenida Paulista. Às 12h40, será a vez da Avenida Brigadeiro Faria Lima, em frente ao Shopping Iguatemi. Um pouco mais tarde, às 13h15, os brindes serão em frente ao Shopping Vila Olímpia. A comemoração se encerrar às 14h05, com mais espumante na Rua Oscar Freire, na esquina com a Haddock Lobo.

A primeira edição do Dîner en Blanc São Paulo está marcada para o dia 19 deste mês. Os anfitriões da versão brasileira do badalado piquenique são Fernando Elimelek, dono da empresa de eventos Playcorp, e Tami Meza, uma brasileira que atua como produtora de eventos no Canadá. Mais informações neste site.