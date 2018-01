Um bar no caminhão

FOTO: DIVULGAÇÃO

Um food truck personalizado será atração neste fim de semana no Memorial da América Latina. Trata-se da participação do bar Astor, um clássico da Vila Madalena, no 38º Anuário do CCSP, evento anual do Clube de Criação, uma entidade sem fins lucrativos fundada em 1975 por publicitários da área de criação para valorizar e preservar a criatividade da propaganda brasileira. O pequeno caminhão, originalmente da Itapemirim, foi todo adaptado para o evento. E promete não decepcionar, servindo chope e comidinhas para os participantes.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 20 de setembro de 2013

Tem Twitter? Siga o blog