Um almoço na barriga do cavalo

AO DUQUE DE CAXIAS

Entre 1948 e 1952, o Monumento ao Duque de Caxias – aquele cavalo enorme, de bronze, que fica na Praça Princesa Isabel – era fundido nas oficinas do Liceu de Artes e Ofícios. Então governador de São Paulo, Adhemar de Barros (1901-1969) resolveu comemorar em grande estilo: com um almoço dentro da barriga do cavalo (ainda sem a parte de cima). Foram 50 convidados sentados e 20 em pé.

A ideia de homenagear Duque de Caxias partiu de um grupo de autoridades, batizado de “Comissão Pró-Monumento a Caxias”. Em 1942, o escultor Victor Brecheret (1894-1955) foi contratado para a empreitada.

Pelo plano original, a escultura seria colocada no Largo do Paiçandu. Pelo gigantismo do projeto, entretanto, a Prefeitura optou pela Praça Princesa Isabel. O monumento tem mais de 40 metros de altura – quase 16 de estátua e cerca de 25 de pedestal.

Brecheret entregou os modelos à Prefeitura em 1945. Problemas administrativos e falta de dinheiro atrasaram os trabalhos. E o Monumento ao Duque de Caxias só foi inaugurado em 25 de agosto de 1960, cinco anos após a morte de Brecheret.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 9 de agosto de 2010