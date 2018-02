Últimos dias para ver exposição da artista francesa Gasediel

Últimos dias para conferir a exposição Desvi’art, da francesa Gasediel – a mostra acaba no sábado. A artista traz uma proposta muito interessante: ela se apropria de obras de arte clássicas, dessas que todos já viram em algum lugar, e as recria com cenários paulistanos como fundo. Está em cartaz na galeria Hoc Die Design (Rua Dr. Peixoto Gomide, 1887, Jardins). Informações pelo (11) 3088-6141. Mais detalhes aqui. Este foi o tema de recente coluna veiculada pela rádio Estadão ESPN.

