Último endereço

Inaugurado há exatos 50 anos, o Cemitério da Paz, no Morumbi, é considerado o mais antigo cemitério-jardim do Brasil – onde sobre cada terreno há apenas uma placa de bronze, sem monumentos e túmulos rebuscados. De acordo com a administração da necrópole, trata-se de um “conceito de origem protestante que busca promover a igualdade entre os homens”. Entre os ilustres sepultados ali, estão o cantor e compositor Adoniran Barbosa (1910-1982), o músico Marcelo Fromer (1961-2001) e o ex-presidente da República Jânio Quadros (1917-1992).