Até o fim do mês, usuários do metrô paulistano podem se divertir com atrações vintage. Na Estação Corinthians-Itaquera (Linha 3-Vermelha), foi instalada uma jukebox (máquina de música) com sucessos que marcaram época desde a década de 1960. Na Paraíso (1-Azul e 2-Verde), o destaque fica para a fotografia, com direito a uma cabine retrô de fotos instantâneas (foto acima). Clique no player abaixo para ouvir a coluna reproduzida na última sexta pela rádio Estadão:

