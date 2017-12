Turma de turistas

OLHA SÓ…



O Museu de Arte de São Paulo (Masp); o Parque Ibirapuera; e o Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho – o Pacaembu. Esses são alguns dos locais que, nos traços de Mauricio de Sousa, aparecem no recém-lançado livro ‘Vamos Falar Português!’ (HUB Editorial; 164 págs.; R$ 69), voltado ao ensino do idioma para crianças estrangeiras. As ilustrações do pai da Turma da Mônica mostram o personagem Pelezinho passeando com um grupo de turistas pelos cartões-postais da cidade.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 22 de agosto de 2014

