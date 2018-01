Turma da Mônica na praia

A Turma da Mônica irá ajudar a conscientizar a criançada sobre os riscos de afogamentos neste verão. A partir desta quinta, 1,5 milhão de revistinhas com os personagens de Mauricio de Sousa serão distribuídas nas praias do Litoral Paulista. A iniciativa foi viabilizada por meio de uma parceria do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, por meio do Grupamento de Bombeiros Marítimo, com a Editora Mauricio de Sousa.

“O gibi será, nesta Operação Praia Segura 2015/16, um dos reforços mais importantes na prevenção a afogamentos neste verão”, informou a nota divulgada na tarde desta quarta.

‘Salvando Vidas’ conta a história da ida dos personagens da Turma da Mônica à praia. Lá, conhecem o guarda-vidas do Corpo de Bombeiros Paulo, que explica diversas dicas de segurança, muito importantes para os banhistas que visitam as praias, como a utilização da pulseira de identificação de crianças, quais são os locais de banho seguros, atenção às placas de sinalização de perigo no mar, o que é e quais são os riscos de uma corrente de retorno, tratamento de queimadura por água-viva, como agir em tempestades com raios, o uso do protetor solar, os perigos das rochas e de se entrar no mar após a ingestão de bebidas alcoólicas. A revista aborda também o assunto meio ambiente, ao explicar sobre os riscos causados pelo lixo deixado nas praias.

“O objetivo desta parceria com a Revista Turma da Mônica é informar sobre segurança nas praias às famílias, por intermédio das crianças e adolescentes, com distribuição de exemplares em locais como pedágios das rodovias de acesso às praias e filas de balsa”, prosseguiu o texto divulgado. “O projeto continuará durante todo o ano de 2016, com a distribuição sendo realizada pelo Corpo de Bombeiros nas escolas públicas do Estado de São Paulo.”

“A turminha veio dar dicas para que as crianças tenham férias mais divertidas, evitando alguns problemas comuns que costumam ocorrer nessas ocasiões. E também, para alertarem aos próprios pais”, afirmou Mauricio de Sousa.