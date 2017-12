Túmulo do futebol

DO FUNDO DO BAÚ



Apesar de muitos garantirem que o esporte já era praticado por aqui, a história oficial registra que o paulistano Charles Miller (1874-1953) foi o introdutor do futebol no País. Em 1894, depois de passar dez anos na Inglaterra, ele trouxe, na bagagem, duas bolas usadas, um par de chuteiras, um livro com as regras do futebol, uma bomba de encher bolas e uniformes usados. Ele foi um dos criadores do time do São Paulo Athletic Club (SPAC) e ajudou a montar a Liga Paulista de Futebol. Seu túmulo, no Cemitério dos Protestantes (R. Sergipe, 177, Consolação), é preservado até hoje.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 27 de junho de 2014

