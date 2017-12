Considerado o introdutor do futebol no País, o esportista paulistano Charles William Miller (1874-1953) foi sepultado no Cemitério dos Protestantes (R. Sergipe, 177, Consolação), o mais antigo da cidade.

O espaço foi fundado em 1844, com o objetivo de enterrar imigrantes de tradição não católica – na época, os católicos costumavam ser sepultados ao redor de igrejas. Desde a criação, a instituição é mantida pela Associação Cemitério dos Protestantes (Acempro).