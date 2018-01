Tudo zen no Ibirapuera

FOTO: JF DIORIO/ ESTADÃO

Respire fundo e ommmmm… Meditação, respiração e ioga estão na programação do Parque do Ibirapuera neste fim de semana. Trata-se de um evento promovido pela Fundação Internacional Arte de Viver. As atividades antecedem a chegada ao País da instrutora ugandense de meditação Rajshree Patel, embaixadora da instituição.

Aulões de ioga e meditação. Parque do Ibirapuera, portão 8. Sáb. (23) e dom (24). 9h/18. Grátis.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 22 de novembro de 2013

