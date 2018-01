Tudo se transforma

Uma oficina montada dentro do Shopping Lar Center serviu para transformar móveis velhos – descartados irregularmente nas ruas da zona norte – em peças únicas. A ação é parte do evento DW! – São Paulo Design Weekend. Os itens foram retirados das ruas entre os dias 2 e 4 deste mês. Depois, eles passaram por uma triagem e foram para reforma e acabamento – processo que tem término previsto para este domingo (17), sob os olhares do público. Para quem quiser conferir as peças de perto, a exposição vai até o dia 31/8.

Shopping Lar Center. Av. Otto Baumgart, 500, V. Guilherme. 2224-5900. 10h/22h (dom., 14h/20h). Grátis.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 15 de agosto de 2014

