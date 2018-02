OLHA SÓ…



Hoje, acontece o lançamento oficial da campanha Outubro Rosa para divulgar, ao redor do mundo, a importância da detecção precoce do câncer de mama. E a partir de amanhã, diversos espaços públicos da cidade serão iluminados de rosa. Em 2002, o conhecido Obelisco do Ibirapuera foi o primeiro monumento da cidade a ser iluminado dessa cor.

Endereços. Entre os locais que ficarão assim iluminados estão o prédio da Prefeitura, o Teatro Municipal e o Monumento às Bandeiras. Administrado pelo Hospital Albert Einstein, o Hospital Municipal Dr. Moysés Deutsch, em M’Boi Mirim, também participará da ação, que deve durar até o fim do mês.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 3 de outubro de 2011

Tem Twitter? Siga o blog