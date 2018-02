Moda entre esportistas paulistanos, as corridas de rua se tornaram um filão explorado por marqueteiros e defensores de causas. Tudo virou motivo para alguns quilometrozinhos no pique na cidade. Apoio à paz no Oriente Médio? Corrida da Amizade. Despedida de goleiro ídolo? Palmeiras Run. Homenagem ao pai da aviação? Corrida Santos Dumont.

Este foi o tema de recente coluna transmitida pela rádio Estadão ESPN. Mais informações, aqui.