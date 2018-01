No próximo sábado (26), às 10h, a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) promove o evento ‘Da Leitura à Produção de Texto: Desvendando a Proposta da Redação’, uma aula aberta com a professora Lilian Passarelli, do Departamento de Português, no Teatro da Universidade Católica de São Paulo (Tuca). A participação é grátis. Inscrições pelo site.

