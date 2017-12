FOTO: DIVULGAÇÃO

Obras de Gregório Gruber e seus dois filhos, Lúcio Tamino e Lorena Hollander, ficam em cartaz até o fim do mês na Pinacoteca Municipal de São Caetano do Sul (Av. Dr. Augusto de Toledo, 255. Grátis). Trata-se da mostra ‘Triplopia’. São visões diferentes sobre fatos recentes da cidade, como protestos, ônibus queimados e casarões abandonados. Para mais informações, clique no player abaixo:

