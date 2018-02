Três dicas de exposições grátis em cartaz

Na edição do quadro ‘Paulistices’ exibida pela Rádio Estadão ESPN no último dia 9, indiquei três curiosas exposições em cartaz na cidade (na foto acima, Dario Bueno, o curador da segunda delas). São elas:

A artista plástica Adriana Mattos fez um trabalho de garimpagem na Ceagesp. Ela pegou várias daquelas caixas de madeira usadas para acondicionar frutas e legumes e transformou isso em arte. O resultado pode ser conferido na Galeria Pintura Brasileira, que fica na Rua Groenlândia, 530, no Jardim Europa. Para mais informações, o telefone é (11) 5535-5961.

Em exposição, a história de uma família que está ligada há mais de 100 anos ao Teatro Municipal de São Paulo. Trata-se da família Corvino. O patriarca, Aniello Corvino, veio da Itália para o Brasil em 1891. Aqui ele trabalhou na construção do Teatro Municipal, no início do século 20 e foi um dos guardas da inauguração da casa, em setembro de 1911. Um de seus filhos, Salvador Corvino, foi zelador do teatro, em um tempo em que o zelador morava no próprio prédio da instituição. Ele viveu ali durante boa parte da vida – e contava muitas histórias sobre os fantasmas que dizia ver nas madrugadas dentro do Teatro. Sua filha Rosa Corvino (foto acima) nasceu no Teatro, em 1928. E hoje é uma senhora que sempre é vista ali em frente ao Municipal, vendendo seu livro de memórias, Vida, Amor e Lembranças. A exposição que conta a saga da família Corvino está em cartaz no Centro de ReferÊncia da Cidadania do Idoso, na Rua Formosa, 215, no centro.

Pela primeira vez, a rica história das revistas estudantis da Universidade de São Paulo (USP) é apresentada ao público. A exposição, que conta a história de 88 publicações – entre elas a Revista Dramática, que teve como colaborador o escritor Fagundes Varela, e a Filosofia, Ciências e Letras, para a qual escreveu o antropólogo Claude Lévi-Strauss. Está em cartaz na Casa de Dona Yayá, onde fica a sede do Centro de Preservação Cultural da USP. Fica na Rua Major Diogo, 353, Bela Vista. O telefone para mais informações é o (11) 3106-3562.