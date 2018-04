Transformações da zona oeste

PESQUISA



Interessada em saber como o mercado imobiliário transforma a cidade, a arquiteta Eunice Sguizzardi Abascal, professora da Universidade Presbiteriana Mackenzie, está realizando uma pesquisa com moradores de apartamentos da Vila Leopoldina (foto acima) ou do Jaguaré. “Queremos compreender a percepção que os moradores em condomínios residenciais verticais dali têm do ambiente construído”, diz ela.

Para participar, basta responder ao questionário disponível em http://migre.me/7wjab. Até a última semana, 87 respostas já haviam sido contabilizadas. “Mas precisamos avançar. Preciso de uma amostra mais generosa até março, no mínimo”, afirma a arquiteta. A expectativa é somar pelo menos 200 participações.

Vila Leopoldina e Jaguaré foram escolhidos porque são bairros que mudaram bastante nos últimos anos, com a saída de indústrias na região e a consequente abundância de terrenos de grandes dimensões. “Por que em São Paulo, apesar da existência de equipes técnicas competentes na área de urbanismo, o mercado imobiliário parece sempre se antecipar e transformar a cidade?”, questiona Eunice.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 16 de janeiro de 2012

Tem Twitter? Siga o blog