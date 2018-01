OLHA SÓ…



Em 2006, a escultura Musa Impassível, do modernista Victor Brecheret (1894-1955), foi retirada do Cemitério do Araçá, onde estava desde 1923, e levada, em definitivo, para a Pinacoteca do Estado. A operação exigiu até um guindaste – afinal, o colosso de mármore pesa quase 3 toneladas.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 16 de agosto de 2010