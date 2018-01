Tradição natalina

Moradores da Vila Mariana já sabem: não é Natal se não tiver os enfeites do Colégio Marista Arquidiocesano (Rua Domingos de Morais, 2.565), uma tradição anual que começou em 1975. Na época, dois professores da instituição inventaram uma campanha em que cada aluno trazia de casa pelo menos uma lâmpada colorida – ao fim do projeto, toda a decoração era montada em um natalino espírito colaborativo.

Sinal dos tempos, a preocupação hoje é ecológica – 90% do material utilizado foi confeccionado a partir de recicláveis. No total, a montagem deste ano usou 16 mil garrafas PET, que se transformaram em árvores de Natal, guirlandas, laçarotes, bonecos de neve, bolas coloridas, anjos e velas. As tão apreciadas cascatas iluminadas e demais adornos consumiram 145 mil lâmpadas de LED.