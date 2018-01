Traços e cores

Arquitetura para o público infantil. Com esta premissa, a jornalista Bianca Antunes e a arquiteta Simone Sayegh lançam o livro ‘Casacadabra – Invenções para Morar’ (Pistache Editorial; R$ 70), em que contam as histórias de dez construções interessantes de várias partes do mundo.

São três os exemplos paulistanos, todos ilustrados pela designer Carolina Hernandes: a Casa de Vidro, de Lina Bo Bardi; a Casa Bola (imagem acima), de Eduardo Longo; e o Edifício Copan, de Oscar Niemeyer.

Viabilizado por meio de financiamento coletivo, o projeto não se encerra com o livro. No lançamento, marcado para o dia 10/9, às 13h, no Museu da Casa Brasileira (Av. Brig. Faria Lima, 2.705, Jd. Paulistano), estão previstas atividades educativas e lúdicas com a criançada. A entrada é gratuita.