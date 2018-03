O Centro da Cultura Judaica completa 10 anos neste mês. Na imagem acima, um croqui do prédio, reproduzido do recém-lançado livro Roberto Loeb, que conta a trajetória do arquiteto.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 8 de abril de 2013

Tem Twitter? Siga o blog