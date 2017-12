Traços da metrópole

__________________________________________

“Moro há 17 anos em São Paulo e, aqui, tudo me parece mais antigo e sórdido”, define o desenhista Carcarah. A imagem acima, um recorte da Av. Brigadeiro Luís Antonio, está em cartaz na mostra ‘Cidade Morta’ – até 17 de abril no Cemitério de Automóveis (R. Frei Caneca, 384). Os trabalhos, que mesclam nanquim, spray e canetas, escancaram a visão do artista sobre a cidade. São esquinas, ruas e prédios emblemáticos de São Paulo que, em comum, têm o movimento frenético durante o dia e a característica erma, sombria e mal iluminada nas madrugadas. No total, 30 desenhos integram a exposição.