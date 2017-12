Tours teatrais

__________________________________________

Duas peças em cartaz na cidade levam os espectadores a inusitados passeios pelas ruas do centro. ‘Tareias’, do Grupo Redimunho de Investigação Teatral, parte da sede da trupe, que fica na Rua Álvaro de Carvalho, 75, e passa por marcos como o Obelisco da Memória (foto) e o Teatro Municipal. Já a peça ‘O Canto das Mulheres do Asfalto’, do dramaturgo Carlos Canhameiro, é encenada nas copas das árvores do Largo do Arouche, também na região central de São Paulo. Ambos os espetáculos são gratuitos.