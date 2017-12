Tours históricos

__________________________________________

Com a ideia de promover passeios focados no passado da cidade, o site Turismo na História (www.turismonahistoria.com.br) está no ar com o calendário dos primeiros roteiros, ao preço de R$ 35 cada. “Cansei de encontrar brasileiros fazendo turismo histórico no exterior e imaginei que deveria ter demanda para esse tipo de serviço em um Brasil que cada vez mais está redescobrindo a sua história”, explica um dos criadores do serviço, o arquiteto e historiador Paulo Rezzutti. Nos dias 24 e 25/1, estão previstos três passeios temáticos por São Paulo.