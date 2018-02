No próximo sábado haverá um passeio pelo Parque da Juventude e pela Biblioteca de São Paulo, inaugurada no ano passado, onde antes era o Carandiru. Um dos monitores será o arquiteto Roberto Aflalo Filho, do escritório que assina o projeto arquitetônico do espaço. Informações e inscrições pelo (11) 3078-2906.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 25 de abril de 2011

