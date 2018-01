Tour pelo moderno

__________________________________________

São quatro horas de passeio guiado, de ônibus, por símbolos da arquitetura paulistana do século 20, de casarões art nouveau erguidos há cem anos aos modernistas prédios projetados pelo arquiteto Oscar Niemeyer (1907-2012) no centro da cidade: os edifícios Montreal (inaugurado em 1954), Eiffel (de 1956) e Copan (de 1966).

Batizado de Giro Cultural, o tour, grátis, é um programa da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da Universidade de São Paulo (USP).

O roteiro de outubro, chamado de ‘A USP e a São Paulo Modernista’ será realizado nos dias 17, 24 e 31, sempre com saída às 10h, na estação Alto do Ipiranga do Metrô. Na equipe de mediadores, há historiadores, artistas plásticos e arquitetos. É preciso se inscrever antes. Mais informações pelo site: oesta.do/giroculturalusp.