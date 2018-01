__________________________________________

Programa periódico conduzido pelo engenheiro Jorge Cintra, professor da USP e membro do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, a ‘bandeira cultural’ deste sábado (28) será pela Vila Clementino, bairro da zona sul da cidade. Na programação, estão o Instituto Biológico (foto), a Cinemateca e a Unifesp, entre outros pontos. Gratuito, o tour sai às 9h30, do portão do Colégio Arquidiocesano.