Tour literário

A casa onde morou Mário de Andrade (1893-1945), na Barra Funda – hoje Oficina da Palavra (foto). A Faculdade de Direito do Largo São Francisco, onde estudaram Álvares de Azevedo (1831-1852), Castro Alves (1847-1871) e Fagundes Varela (1841-1875). Os causos literários da Academia Paulista de Letras, no Largo do Arouche. O Teatro Municipal de São Paulo, palco e plateia da Semana de Arte Moderna, em 1922, entre outros acontecimentos culturais importantes. O Centro Cultural São Paulo, concebido por Mário Chamie (1933-2011), quando secretário municipal de Cultura. O Cemitério da Consolação, onde estão enterrados escritores como Monteiro Lobato (1882-1948) e Oswald de Andrade (1890-1954), entre outros.

No recém-lançado livro ‘Rotas Literárias de São Paulo’ (Editora Senac São Paulo, 368 pág., R$ 59,90), a jornalista e roteirista Goimar Dantas propõe 21 rotas paulistanas baseadas nas vidas dos escritores que moraram na cidade. A ideia do projeto surgiu depois de a autora visitar as casas e propriedades que pertenceram ao escritor William Shakespeare (1564-1616) na pequena cidade de Stratford-upon-Avon, na Inglaterra.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 25 de julho de 2014

