Tour (de van) mostra a história do Pacaembu

A história do bairro do Pacaembu será contada em um passeio de van marcado para o próximo domingo (28). Durante o trajeto, educadores do Museu do Futebol e do Museu da Cidade vão contar sobre a importância dessa região para o futebol paulista, para a sociedade e, claro, para a própria história da cidade.

O passeio sai às 11h da Praça Charles Miller e é grátis. Mas, como as vagas são limitadas, é preciso se inscrever até sexta (26), pelo e-mail contato@museudofutebol.org.br.