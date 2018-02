Tombamentos curiosos, parte 1

Entre 27 de julho e 1º de agosto, conversamos na rádio Estadão ESPN sobre os mais curiosos bens tombados por órgãos de proteção ao patrimônio em São Paulo. Por algum inexplicável lapso deste blogueiro, essa pequena série acabou não sendo publicada aqui no blog. Vou corrigir isto nesta semana.

Começo pela coluna exibida em 27 de julho, na qual destacamos dois tombamentos curiosos. Por problemas técnicos, não está disponível o áudio – então publico uma pequena sinopse abaixo.

Portal de Pedra do Antigo Presídio Tiradentes



O portal foi erguido em 1852, na antiga Casa de Correção – depois, Presídio Tiradentes –, criada em 1825. No início, eram detidos no local arruaceiros e escravos fugitivos. Durante o Estado Novo, para lá foram enviados presos políticos, entre eles o escritor Monteiro Lobato – que ocupou a cela número 1. Em 1972, o edifício foi demolido por causa das obras do Metrô. Permaneceu apenas o arco de entrada. Fica na Avenida Tiradentes.

Cratera de Colônia



Fica no distrito de Parelheiros, extremo sul do município, e é um patrimônio arqueológico. Mede 3,6 quilômetros de diâmetro e foi formada pelo impacto de um meteoro que caiu ali há 20 milhões de anos.