Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento

O mais antigo templo ocultista da América do Sul foi erguido em 1925 e fica no centro de São Paulo. O projeto, de Gilberto Gullo, respeita os princípios da filosofia da Ordem. A decoração interna é assinada por Leôncio Neri, com talhas de Arthur Grande e esculturas de Ruffo Fanucchi.

