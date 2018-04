Antigo Desinfectório Central

Desde 1979, ali funciona o Museu de Saúde Pública Emílio Ribas. O prédio, projetado por Paul Rouch e erguido em 1893 no bairro do Bom Retiro, abrigava o Desinfectório Central, instituição pioneira na área do serviço sanitário – executava desinfecções domiciliares, removia doentes para hospitais de isolamento e cadáveres de vítimas de doenças infectocontagiosas.

