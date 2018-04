Tombamento curioso #4

Sino que anunciou a Independência do Brasil

Em 1822, o sino, conhecido como Bronze Velho, ficava na antiga Catedral da Sé e repicou solenemente para anunciar a Independência do Brasil. Em 1913, com a demolição da velha catedral, foi levado para o Mosteiro da Luz. Depois, em 1942, doado à Igreja de São Geraldo, em Perdizes, onde fica até hoje. Pesa 2.250 quilos, tem 1,75 metro de altura por 1,70 metro de diâmetro. Fundido em bronze misturado a 18 quilos de ouro. Nele estão gravados o nome do autor – Francisco Chagas Sampaio, em 1820 –, as armas do Reino de Portugal e trecho do salmo 150.

