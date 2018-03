Imagem de Nossa Senhora do Rosário

Com autoria atribuída a Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, a imagem foi esculpida no final do século 18, quando ele trabalhava na construção do altar-mor da igreja São Francisco, em Ouro Preto. Feita em madeira, com 90 centímetros de altura, foi adquirida por Renato Whitaker, na década de 80, e hoje pertence ao acervo do Museu de Arte Sacra, na Luz.

Clique para conferir a série completa.